رغم المنافسة على الصدارة .. جماهير مانشستر سيتي تُحبط فريقها بالدوري الإنجليزي!

جماهير السيتي تحتل المركز الأول في قائمة سلبية!

يُنافس فريق مانشستر سيتي على صدارة الدوري الإنجليزي بقوة مع ليفربول الموسم الحالي، سعيًا منه لتحقيق بطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي، ولكن جماهيره أحبطته بسبب أعداد الحضور!

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط.

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" عن احتلال جماهير مانشستر سيتي المركز الأول في قائمة الأقل حضورًا في الدوري الإنجليزي الموسم الحالي.

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وأوضحت الصحيفة أن نسبة 4.04% من مساحة ملعب الاتحاد شاغرة يوم المباراة، وعلى الرغم من نجاح الفريق إلا أن ملعب الاتحاد الذي يسع 55 ألف مشجع، يشهد متوسط 2228 مقعدًا فارغًا في كل مباراة هذا الموسم.

ويأتي في المركز الثاني فولهام، ثم ساوثهامبتون بالمركز الثالث وكريستال بالاس في المركز الرابع، ووولفرهامبتون في المركز الخامس ثم تشيلسي بالمركز السادس.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع في تلك القائمة، وبعده إيفرتون بالمركز العاشر، وليفربول بالمركز الحاي عشر، وآرسنال بالمركز الثاني عشر.