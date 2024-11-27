تطور مفاجئ يمنح مانشستر سيتي "متنفسًا جديدًا" بشأن اتهامات خرق قواعد البريميرليج

قضية مماثلة تكشف الأمر..

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن قضية نادي مانشستر سيتي والاتهامات الموجهة له من رابطة الدوري الإنجليزي بشأن خرق قانون اللعب المالي النظيف.

ويواجه مانشستر سيتي 115 اتهامًا، بشأن خرق قانون اللعب المالي النظيف والقواعد المالية، حيث بدأت جلسات الاستماع وكان من المتوقع صدور حكم نهائي مطلع عام 2025.

إلا أن صحيفة "The Lawyer"، نقلت عن مصادرها أن الحكم قد لا يتم التوصل إليه بحلول نهاية الموسم الجاري 2024-2025، مع احتمال استمرار القضية حتى بداية الموسم المقبل 2025-2026.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتزعم الصحيفة، أن الحكم والاستئناف المحتمل في القضية، كان من المفترض الانتهاء منهما في منتصف ديسمبر المقبل، لكن الوضع الحالي يشير إلى أنهما "قد يستغرقان شهورًا".

وأوضحت الصحيفة السبب وراء هذا التأجيل المحتمل، لأن الجلسة التي تجرى في مركز بلندن، تم إيقافها مؤقتًا، بينما يستعد كل من مانشستر سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرافعات الختامية.

وأشارت إلى أنه بمجرد بدء هذه المرافعات في الفترة من بداية وحتى منتصف ديسمبر المقبل، فقد يستغرق الأمر 3 أشهر أو أكثر قبل أن تصل اللجنة المكونة من 3 أعضاء إلى حكم، وسيتم بعد ذلك تخصيص وقت آخر لإعداد الاستئنافات.

وفي ذات السياق، استشهدت صحيفة "ذا تايمز"، بجلسة استماع مالية أخرى "مُعقدة" استمرت 13 أسبوعًا في العام الماضي ولم تتوصل بعد إلى قرار نهائي حتى الآن، على الرغم من أنه من غير الواضح ما هي أوجه التشابه الخاصة بينها وبين قضية مانشستر سيتي.