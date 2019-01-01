الاتحاد الإنجليزي يمنح بيرناردو سيلفا فرصة أطول للرد على اتهامات العنصرية

الاتحاد الإنجليزي للكرة القدم يصدر قرارًا جديدًا بشأن البت في اتهامات بيرناردو سيلفا بالعنصرية.

فيسبوك تويتر علي رفعت

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن يمنح اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم وسط ملعب مانشستر سيتي فرصة لتوضيح موقفه من الاتهامات الموجهة له.

جاء هذا بحسب ما أكد الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي صدر قبل قليل، حيث تم اقتراح تمديد المهلة التي يملكها اللاعب من أجل شرح موقفه حتى الـ ٢١ من الشهر الجاري.

وكان سيلفا قد مازح زميله الفرنسي بنيامين ميندي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر" قبل أيام وقام بتشبيهه بنوع حلوى برتغالية وهو ما اعتبره الاتحاد الإنجليزي عنصرية.

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وأصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانًا قبل أيام أدان فيه اللاعب بخرق المادة "E3" من قوانينه بعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للعنصرية.

وذكرت تقارير عديدة أن اللاعب مهدد بالابتعاد عن الملاعب لمدة ستة لقاءات كعقوبة على تصرفاته التي تسببت في عدة أزمات في الأيام الأخيرة.

جدير بالذكر أن سيلفا كان قد شارك في مباراة فريقه الأخيرة أمام ولفرهامبتون لمدة ٣٠ دقيقة وهي المواجهة التي خسرها الفريق بهدفين نظيفين.