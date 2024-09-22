هالاند متهم بإطلاق الشرارة الأولى .. شجار مثير بين لاعبي مانشستر سيتي وآرسنال عقب نهاية اللقاء

اللقاء المثير انتهى بالتعادل 2-2

اندلع شجار مثير بين لاعبي وعناصر الجهاز الفني في مانشستر سيتي وآرسنال عقب نهاية المباراة المثيرة بين الطرفين ضمن الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي بالتعادل، وقد اتهم إيرلينج هالاند بإطلاق الشرارة الأولى لتلك الأحداث.

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اللقاء الذي شهد أحداثًا درامية وجدلية انتهى بالتعادل 2-2، وقد استطاع السيتي منع آرسنال من الفوز بهدف جون ستونز في اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

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صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أفادت أن هالاند ضرب الكرة برأس مدافع آرسنال، جابرييل، بعد إحراز ستونز لهدف التعادل، مما أدى إلى حدوث شجار بين لاعبي الفريقين وعناصر الجهازين الفنيين، وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح إن كانت تلك الضربة متعمدة أم لا من المهاجم النرويجي.

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اللقاء كان قد شهد إصابة رودري نجم السيتي ومغادرته الملعب مبكرًا خلال الشوط الأول، فيما كانت لحظات الشوط الأخيرة مثيرة بطرد لياندرو تروساد لاعب آرسنال بحصوله على بطاقة صفراء أولى لتدخل عنيف ثم ثانية مباشرة لاعتراضه على الحكم.

يُشار إلى أن مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول وأستون فيلا و5 نقاط عن آرسنال في المركز الرابع.