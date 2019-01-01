فيديو | ماندجوكيتش يصل الدوحة لبدء مغامرته الجديدة مع الدحيل

اللاعب انضم للنادي القطري قادمًا من يوفنتوس

وصل البولندي ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس السابق إلى العاصمة القطرية الدوحة لبدء مغامرته الجديدة مع نادي الدحيل، وقد أكد فور وصوله سعادته بتلك التجربة وسعيه لمساعدة النادي لتحقيق أهدافه.

وكان الدحيل قد أعلن ضم المهاجم البولندي المخضرم خلال سوق الانتقالات الشتوية في صفق لم يكشف عن تفاصيلها المالية لكن قُدرت من الصحافة الإيطالية بـ5-7 ملايين يورو.

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وارتبط مهاجم بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد سابقًا بالعديد من الأندية وأبرزها ميلان ومانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند، وكذلك عدد من الأندية الإماراتية والقطرية، لكن الصراع حُصر في النهاية بين الريان والدحيل القطريين حتى نجح الأخير في حسم الصفقة لصالحه.

وقال ماندجوكيتش فور وصوله "أستعد لبداية مشوار جديد لي في عالم كرة القدم مع احد الأندية الكبيرة والمعروفة آسيويًا، وبالتأكيد سأعمل بقوة مع زملائي من أجل مساعدة الفريق في الوصول لتحقيق كافة أهدافه".

بدوره أكد إسماعيل أحمد مدير الفريق أن تواجد اللاعب الكرواتي في صفوف الدحيل يعد إضافة جيدة للفريق والدوري القطري، خاصة أنه أحد المهاجمين المعروفين عالميًا وقد ترك بصمته في كافة الأندية التي لعب لها، وكذلك مع منتخب بلاده خاصة مساهمته في وصول كرواتيا لنهائي كأس العالم 2018 في روسيا.

يُشار لأن ماندجوكيتش ارتدى قميص يوفنتوس قادمًا من أتلتيكو مدريد صيف 2015 مقابل 23 مليون يورو، وقد كان عنصرًا أساسيًا مع الفريق تحت قيادة مدربه السابق ماسيميليانو أليجري الذي استخدمه في مركز الجناح المهاجم الأيسر ضمن طريقة لعب 4-2-3-1، خاصة بعد التعاقد مع جونزالو هيجواين الذي شغل مركز المهاجم المتقدم.