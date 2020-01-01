بعد ماندجوكيتش، لاعب آخر من يوفنتوس في طريقه للدوري القطري

المهاجم البولندي انضم للدحيل القطري

يبدو أن البولندي ماريو ماندجوكيتش لن يكون اللاعب الوحيد من يوفنتوس الذي سينتقل للعب في دوري نجوم قطر خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي فتح أبوابه في الأول من يناير 2020.

الدحيل كان قد أعلن ضم المهاجم البولندي المخضرم خلال سوق الانتقالات الشتوية في صفقة لم يكشف عن تفاصيلها المالية لكن قُدرت من الصحافة الإيطالية بـ5-7 ملايين يورو.

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صحيفة توتوسبورت الإيطالية كشفت عن وجود اهتمام قطري بلاعب يوفنتوس الشاب "كوانج سونج هان"، الذي ضمه الفريق من كالياري خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي مقابل 5 ملايين يورو لكنه لم يلعب أي دقيقة مع الفريق الأول هذا الموسم.

المهاجم الكوري الشمالي تألق مع بيروجيا وكالياري في السيري بي خلال الموسمين الأخيرين في إيطاليا، بإحرازه 11 هدفًا خلال 46 مباراة، وقد ضمه يوفنتوس مع توقعات بمستقبل ممتاز، لكن اللاعب وبعد عدة أشهر فقط بات على أعتاب الرحيل.

ولم يلعب هان مع الفريق الأول لليوفنتوس هذا الموسم، بل خاض 20 مباراة مع فريق يوفنتوس تحت 23 عامًا الناشط في السيري تشي أونو، ولم يُسجل خلالهم سوى هدف واحد مما أدى لاقتناع إدارة السيدة العجوز أنه ليس اللاعب القادر على تلبية توقعات وطموحات النادي.