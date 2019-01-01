ماندجوكيتش يصل قطر لإجراء الفحص الطبي مع فريقه الجديد

وصل البولندي ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس إلى قطر للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال لفريقه الجديد عند فتح باب سوق الانتقالات الشتوي في يناير القادم.

وخرج اللاعب من حسابات ناديه الإيطالي منذ بداية الموسم، وقد استبعد من قائمته في دوري أبطال أوروبا وكذلك من التدريبات الجماعية للفريق تحت قيادة المدرب ماوريتسيو ساري.

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وارتبط مهاجم بايرن ميونيخ وأتلتيكو مدريد سابقًا بالعديد من الأندية وأبرزها ميلان ومانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند، وكذلك عدد من الأندية الإماراتية والقطرية، لكن الصراع حُصر في النهاية بين الريان والدحيل من قطر.

وانتشر مقطع فيديو على السوشيال ميديا يُظهر اللاعب صاحب الـ33 عامًا يصل العاصمة القطرية الدوحة، وأفادت التقارير الصحفية المتابعة أنه أتم اتفاقه للعب مع الدحيل وسط استياء جماهير الريان لضياع الصفقة منهم.

ومن المتوقع أن يخضع ماندجوكيتش خلال الأيام القليلة القادمة للفحوصات الطبية المعتادة قبل أن يوقع عقود انضمامه للدحيل مع بداية يناير، ولم تكشف المصادر عن قيمة الصفقة المالية لكن تقارير إيطالية سابقة كانت قد كشفت عن طلب يوفنتوس 5 ملايين يورو تقريبًا للتخلي عن اللاعب.

يُشار لأن ماندجوكيتش ارتدى قميص يوفنتوس قادمًا من أتلتيكو مدريد صيف 2015 مقابل 23 مليون يورو، وقد كان عنصرًا أساسيًا مع الفريق تحت قيادة مدربه السابق ماسيميليانو أليجري الذي استخدمه في مركز الجناح المهاجم الأيسر ضمن طريقة لعب 4-2-3-1، خاصة بعد التعاقد مع جونزالو هيجواين الذي شغل مركز المهاجم المتقدم.