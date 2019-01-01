ماندجوكيتش يتلقى عرضاً قطرياً

النجم الكرواتي رفض عدة عروض

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير أن ماريو ماندجوكيتش، نجم يوفنتوس، تلقى عرضاً من نادي قطري بعد رفضه عروضاً أوروبية.

ماندجوكيتش لم يبدأ أي من لقاءي يوفنتوس في افتتاح الدوري الإيطالي أمام بارما ثم نابولي في ظل تراجع دوره مع الفريق.

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وذكرت "توتوسبورت" أن يوفنتوس تلقى عرضاً في الأيام الأخيرة من نادٍ قطري عازم على ضم نجم منتخب كرواتيا السابق.

وأوضح التقرير أن ماندجوكيتش يملك وقتاً لحسم مصيره، إذ يغلق سوق الانتقالات بالدوري القطري في الخامس عشر من سبتمبر.

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ماندجوكيتش، بحسب التقرير، سينتظر ليعرف إذا كان سيتم إدراجه أم لا في قائمة يوفنتوس لدوري الأبطال، وعلى أساسه يحدد موقفه.

وسبق أن رفض ماندجوكيتش عرضاً من بي إس جي، بالإضافة لفشل انتقاله لمانشستر يونايتد في وقت سابق هذا الصيف، بحسب الإعلام.