ماندجوكيتش يشكر يوفنتوس وأليجري ويتجاهل ساري وأنييلي

الكرواتي رحل إلى الدحيل

نشر مهاجم يوفنتوس السابق والدحيل الجديد ماريو ماندجوكيتش رسالة وداع بعد إتمام انتقاله للنادي القطري في الساعات الماضية بعد فترة من الابتعاد عن الملاعب.

واستبعد يوفنتوس الكرواتي من حساباته خلال الموسم الجاري، ولم يشارك حتى في تدريبات الفريق بعد أن كان لاعباً أساسياً في الأعوام الماضية.

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وقال ماندجوكيتش عبر حساباته على وسائل التواصل: "من المستحيل تجاهل أربعة أعوام ونصف بمجرد قول وداعاً، ولكن أتمنى أن تكونوا رأيتم مدى حبي لهذا النادي في كل لقاء لعبته مع يوفنتوس".

وأضاف: "شكر كبير لميستر أليجري وماروتا لأنهما أرادوني في تورينو، كان فخراً كبيراً اللعب مع يوفنتوس، والشهور الأخيرة لا تغير احترامي وحبي لهذا النادي"

واستمر: "أشكر جميع من لعب معي في تلك الفترة، أقدر كل معركة خضناها معاً، والتي فزنا بمعظمها، لن أنسى الانتصارات والبطولات التي أتت من العمل الشاق وجودتنا والروح الكبيرة".

وختم: "في النهاية، الشكر واجب للجمهور الذي يعد السبب الرئيسي في نجاح النادي، والذي ساندني منذ اليوم الأول، دائماً بحثت عن الأفضل للبيانكونيري، وأتمنى لهم ذلك، الآن حان وقت تجربة جديدة".

وأعلن الدحيل في الساعات الماضية انتقال سوبر ماريو مجاناً من صفوف يوفنتوس، لينضم لزميله السابق في تورينو المهدي بن عطية.