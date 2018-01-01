ماميتش: تعلمنا من مباراة ويلجنتون ونعلم مميزات الترجي

العين يستعد لمواجهة الترجي مساء الغد في الدور الثاني من كأس العالم للأندية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد زوران ماميتش، المدير الفني لنادي العين جاهزية فريقه لمواجهة الترجي التونسي، في إطار مباريات الجولة الثانية من كأس العالم للأندية، مساء غد السبت.

وتأهل العين إلى الدور الثاني من البطولة، بعد تغلبه على تيم ويلجنتون النيوزلندي بركلات الترجيح يوم الأربعاء الماضي.

وقال ماميتش في المؤتمر الصحفي للقاء: "الترجي فريق قوي، يمتلك نوعية جيدة من اللاعبين، بكل تأكيد ستكون مباراتنا معهم مختلفة عن مباراة ويلجنتون، لا يمكن المقارنة بين المباراتين بأي حال من الأحوال".

وواصل: "لقد شاهدت بعض المباريات لهم، ودرسنا نقاط القوة والضعف لدديهم، هم يتميزون بالسرعة في التمرير، لديهم نزعة هجومية كبيرة، لن تكون مباراة سهلة علينا".

وأكمل: "استفدنا بعض الدروس من مباراة الافتتاح أمام الفريق النيوزلندي، أهما أننا يجب أن نحافظ على تركيزنا طيلة اللقاء، نحن لا نشعر بأي ضغط، نعرف المطلوب مننا، سنقدم أضعاف ما لدينا كي نتأهل للدور التالي".

الجدير بالذكر ان الفائز من مباراة الترجي والعين، سيواجه ريفربليت الأرجنتيني، مساء الثلاثاء 18 ديسمبر، في نصف نهائي البطولة.