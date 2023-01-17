مالك نيس يعلن دخوله السباق لشراء مانشستر يونايتد

من أغنى الشخصيات في العالم

أعلن السير جيم راتكليف عن دخوله رسميًا في سباق شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد قرار عائلة جليزر ببيع النادي في أقرب فرصة ممكنة.

جماهير الشياطين الحمر أطلقت العديد من الحملات الغاضبة ضد عائلة جليزر للإطاحة بها من النادي، ليقوم ملاك مانشستر بالاستسلام بعرض النادي للبيع في شهر نوفمبر الماضي.

وقال راتكليف لصحيفة "تايمز" البريطانية:"لقد وضعنا أنفسنا رسميًا في عملية شراء مانشستر يونايتد".

راتكليف ولد في مدينة مانشستر وله نسب في بعض الأندية الرياضية، وتم إدراجه في المركز السابع والعشرين في قائمة تايمز لأغنى الشخصيات في العالم بثروة تزيد عن 6 مليارات جنيه استرليني.

ويعتبر راتكليف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "INEOS " الكيميائية التي ترعى نادي "Mercedes AMG Formula One" وتمتلك نادي نيس الفرنسي.