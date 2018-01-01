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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

مالك نادي مارسيليا يدعو رئيس النادي ومدربه لاجتماع عاجل

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اجتماع عاجل في مارسيليا لمنافشة الأزمة التي يمر بها الفريق

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

دعا فرانك ماك كورت مالك نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي كلًا من مدرب الفريق رودي جارسيا، والرئيس التنفيذي للنادي خاكيس هنري إيوارد، والمدير الرياضي أندوني زوبيزاريتا لاجتماع عاجل في بوسطن.

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وكانت مباريات هذا الأسبوع في الدوري الفرنسي قد تم تأجيلها بسبب الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا في الآونة الأخيرة، والتي أدت إلى عدم استقرار أمني.

وكان من المقرر أن يستضيف نادي أوليمبيك مارسيليا نادي بوردو على ملعبه فيلودروم، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي.

واستغلالًا لهذا التوقف، دعا مالك النادي ماك كورت المدرب والرئيس التنفيذي والمدير الرياضي من أجل جلسة عاجلة في بوسطن حيث يستقر ماك كورت، وذلك من أجل وضع خطة للخروج من الأرمة الحالية.

وكان أوليمبيك مارسيليا يحتل المركز السادس على سلم الترتيب في بطولة الدوري الفرنسي، الأمر الذي جعل هناك بعض المشاكل تظهر داخل جدران النادي.

يذكر أن المدرب رودي جارسيا يتولى قيادة الفريق منذ موسم 2016، وتحديدًا بعدما أقاله نادي روما الإيطالي بعد حقبة بدأت بشكل جيد ولم تختتم بنفس الجودة.

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