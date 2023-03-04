مالك معاذ: إدارة الأهلي عرضتني على شيخ لقراءة الرقية الشرعية والجمهور حاربني

مهاجم الأهلي السابق يكشف الأسرار

كشف مالك معاذ مهاجم الأهلي السابق عن بعض الأسرار المثيرة في مسيرته مع الفريق، وذلك خلال حديثه في برنامج "مع عزيز" عبر قنوات "SSC" السعودية.

صاحب الـ41 عامًا بدأ مسيرته الكروية مع نادي الأنصار ثم انتقل للأهلي عام 2003 واستمر معه حتى أعير لفترة قصيرة للعربي القطري ثم للنصر عام 2012 قبل أن يعود للراقي ويعتزل اللعب نهائيًا في 2013.

اللاعب الذي تواجد مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2006 قال خلال ظهوره مساء أمس أن جمهور الأهلي حاربه في البداية وطالب بإعادته للأنصار، وأضاف "الانتقال من الأنصار إلى الأهلي كان صعبًا للاختلاف الكبير بين الناديين، الجمهور الأهلاوي حاربني في البداية وطالب بعودتي إلى الأنصار، والإعلام كذلك كان ضدي تمامًا، كل شيء اختلف عند قدوم المدرب نيبوشا، كان معه مفتاح انطلاقتي مع الفريق لأنه غير مركزي من وسط أيمن إلى مهاجم".

أضاف حول مغامرته مع النصر "لم تكن ناجحة أبدًا لأنني كنت أمر في حالة تراجع مستوى والنادي كذلك لم يكن حاله يسمح بمساعدتي. إدارة الأهلي كانت السبب في تراجع مستواي، أي لاعب معرض لتراجع مستواه لكن الإدارة لم تُساعدني أبدًا للعودة، صبرت على عدم حصولي على مقدم عقدي لـ5 سنوات ولم أكن أستطيع تقديم شكوى حتى لا أعاني الأمرين في النادي. هبوط المستوى مع غياب المال أدى للمزيد من التراجع".

أتم "غابت أهدافي لفترة ما، فالإدارة الأهلاوية ظنت أن بي شيئًا غريبًا، عرضتني على أحد الشيوخ ليقرأ علي الرقية الشرعية، ذهبت له مع أحد الإداريين ولكنه أكد لي أني بحالة جيدة فيما طلب من الإداري العودة له مرة أخرى، كانت المشكلة لديه هو".

أتم معاذ حواره المثير بالإشارة إلى أن دخوله في مفاوضات مع الاتحاد كانت لرد اعتباره أمام الأهلي، فيما أشار إلى أنه كان سيختار عرض النصر مجددًا ويُفضله على الهلال لو عاد به الزمن مرة أخرى.