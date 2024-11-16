"الفريق لن يهبط".. مالك ليون يشن هجومًا على الرابطة الفرنسية ويعلن "خطة النجاة"

ماذا قال تيكستور؟

شدد مالك نادي ليون الفرنسي جون تيكستور، على أن "الفريق لن يهبط"، رغم قرار رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين "بهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية بشكل مؤقت بسبب الوضع المالي".

ويعاني ليون من أزمات مالية كبرى، إذ بلغت ديون النادي 508 ملايين يورو، ما دفع الرابطة لمنع الفريق من أي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحال فشل ليون في تقنين وضعه المادي وحل جزء من الأزمة المالية بنهاية الموسم، قد يتم تحويل الهبوط المؤقت إلى هبوط دائم، ويواجه شبح مصير نادي بوردو، الذي هبط للدرجة الرابعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال تيكستور في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "على المدى القصير، سنوفر موارد مالية أهمها 200 مليون يورو ينتظر الحصول عليها عن طريق بيع حصته في نادي كريستال بالاس الإنجليزي، كما ننتظر 100 مليون دولار أخرى من دخول مجموعته (إيجل فوتبول كلوب) بورصة نيويورك، و55 مليونًا من بيع لاعبي ليون (القائمة تضم 29 لاعبًا بواقع 6 أو 7 لاعبين أكثر مما يحتاجه الفريق)".

وأضاف: "لا نعاني من مشكلة أموال، بل رؤية، مراجعو الهيئة اهتموا فقط بفحص حسابات النادي التي تظهر ديونًا تصل إلى 423.3 مليون يورو، دون أن يهتموا بالنظر إلى الموقف المالي للمجموعة الرياضية التي تدير أندية كرة قدم عدة أبرزها بوتافوجو في البرازيل ومولنبيك في بلجيكا".

وختم: "أود أن أبرز شيئًا بمنتهى الوضوح: لن نهبط. لن يحدث ذلك. هذا مجرد تحذير إذا لم نتخذ إجراءات، لدينا موارد مالية تفوق بكثير احتياجات النادي، أفصحنا لهم عن خططنا للتعامل مع هذا الوضع بشكل منهجي، وحتى لو فشلت جميع هذه الخطط، فلدينا مساهمون ومستثمرون أغنياء بشكل لا يصدق ولن يسمحوا بهبوط النادي".