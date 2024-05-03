"لا يعجبني تدخله في صراعات سياسية وانحيازه لعرقه" .. مالك كريستال بالاس السابق يكرر هجومه على محمد صلاح

"المهرج" يفتح النار في حلقة جديدة على نجم ليفربول

يواصل سيمون جوردان، المالك السابق لنادي كريستال بالاس، هجومه الحاد على النجم المصري محمد صلاح، لكن هذه المرة اتخذ جانبًا أكثر قسوة على جناح ليفربول الإنجليزي.

ولا يعيش صلاح أوقاتًا جيدة مع ليفربول في الوقت الحالي، مع تراجع مستوى نتائج الفريق وابتعاده بشكل كبير عن المنافسة على الدوري الإنجليزي، بخلاف المشادة التي حدثت بينه وبين مدربه يورجن كلوب أمام أنظار الملايين خلال مباراة وست هام.

وقال جوردان خلال "بودكاست" مع شبكة "talk sport": "أنا لا يعجبني محمد صلاح وأصرح بذلك دائمًا، وبعيدًا عن الملعب لا تعجبني بعض الأشياء التي صرح بها مؤخرًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لم يعجبني حديثه عن النزاعات السياسية بين البلدان، وظهور انحيازه لعرق معين يؤمن به، هذا ما يثير الجدل حوله ويحيطه بكثير من الضجيج".

وكان سيمون قد شن هجومًا شرسًا على صلاح بعد أزمته الأخيرة مع كلوب، مؤكدًا أنه يحصل على تقدير أكثر مما يستحق، وقال: "أعلم أن هذا أمر مثير للجدل وسيقول لي الناس كم أنا مهرج، لكنني لست من محبي محمد صلاح، أعتقد أنه ليس جيدًا كما يصوره الناس، إنه يغطس (للحصول على ضربات جزاء)، ويظهر بشكل جيد في الظروف المناسبة فقط".

إلا أن داني ميرفي، لاعب ليفربول السابق اعترض على هذه التصريحات وطالب مقدم البرنامج بتجاوز الأمر، مشيرًا إلى أن هذا الحديث "سخيف" ولا يجب الاستمرار فيه.