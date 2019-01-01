مالك فيورنتينا يدافع عن ريبيري: لماذا لم يستخدموا تقنية الفيديو؟

رجل الأعمال الأمريكي روكو كوميسو مالك نادي فيورنتينا يدافع عن اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري عقب تصرفاته في مواجهة لاتسيو.

دافع رجل الأعمال الأمريكي روكو كوميسو مالك فريق فيورنتينا عن النجم الفرنسي فرانك ريبيري بعد تصرفه الذي قام به في مباراة لاتسيو مساء الأمس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها واعترف بخطأ ريبيري بعدما تعرض لحامل الراية لكنه انتقد حكم المباراة بسبب عدم العودة لتقنية الفيديو.

"ريبيري كان يعاني من بعض العصبية وبكل تأكيد ما قام به كان خطأ واضح للجميع بالرغم من امتلاكه الأسباب لكننا سنرى كيف سنتعامل مع الموقف".

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وأضاف: "دومًا ما نتعامل مع مثل مواقف الإعادة التلفزيونية في الولايات المتحدة بشكل طبيعي، لكن بالأمس في إيطاليا الأمر كان مثيرًا للجدل".

وأكمل: "ما حدث كان بمثابة الفضيحة لأننا سنحصل على عقوبة كبيرة، لكن لماذا لم يتم استخدام تقنية الفيديو؟ لقد جاء الهدف من خطأ واضح كما كان الحال أمام نابولي".

جدير بالذكر أن فيورنتينا كان قد تعرض للخسارة بالأمس بهدفين لهدف أمام فريق نابولي ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.