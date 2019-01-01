مالك فيورنتينا الجديد يُوجه رسالة "صارمة" ليوفنتوس بشأن كييزا

رسالة واضحة لليوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه روكو كوميسو مالك فيورنتينا الجديد رسالة صارمة وواضحة للمهتمين بضم نجم الفريق "فيديريكو كييزا" وأبرزهم يوفنتوس.

وارتبط كييزا بالانتقال للإنتر ويوفنتوس خلال الصيف الحالي وقبل أن يستحوذ كوميسو على النادي البنفسجي، لكن يبدو أن الأمور تغيرت تمامًا الآن.

إذ قال المالك الجديد لصحيفة كورييري ديلو سبورت "لقد قلت في يوم تقديمي أن كييزا يُمثل فيورنتينا في المنتخب الوطني".

"بالنسبة لي، هو الأفضل. لن أبيعه، حتى لو وصلنا عرض بقيمة 100 مليون يورو، فنحن لسنا بحاجة للمال".

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"لقد أخبروني أن عقده لا يتضمن أي شروط جزائية، أريد الاحتفاظ به لموسم آخر على الأقل، وحين أقول "على الأقل" فهذا يعني أنني أرغب بالحفاظ عليه طويلًا، لكن دعونا نرى ما سيحدث".

أضاف "لم أتحدث معه بعد، لكني سأفعل في الأيام القليلة القادمة. دعونا ندعه يُركز حاليًا مع منتخب إيطاليا للشباب، لكني سأتحدث معه قريبًا. أريد الاجتماع به".

"حين أعد، أفي بوعدي. كيف أبدأ مغامرتي مع فيورنتينا ببيع اللاعب الذي يمثلنا في المنتخب الوطني؟ آمل أن يحظى ببطولة رائعة، فهو لاعب يثير حماسي. لديه العاطفة والقوة، وكذلك الشخصية التي أريد رؤيتها في فيورنتينا".

يُذكر أن صاحب الـ21 عامًا متواجد حاليًا مع منتخب إيطاليا للشباب المشارك في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا، وقد أحرز هدفين في انتصار الآدزوريني على إسبانيا 3-1.