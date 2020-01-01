مالك شيفيلد الإنجليزي: أعشق الزمالك وأحلم بالاستثمار في الهلال السعودي

عبد الله بن مساعد يتحدث عن قوة الدوري السعودي، وسبب تفوق الأندية خارجيًا.

أكد الأمير عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، على أنه يدرس حاليًا الاستثمار في أربع دوريات جديدة حول العالم، بعد نجاح تجربته مع ناديه الإنجليزي.

وقال عبد الله بن مساعد خلال تصريحات لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "الدوري السعودي يعتبر الأقوى في المنطقة بلا منازع، لعوامل عدة أهمهما وأبرزها المنافسة القوية بين أكثر من فريق على مدار كل موسم، فضلاً على الإنفاق المالي الكبير من المملكة على كرة القدم، إضافة إلى عشق الجمهور السعودي للعبة".

رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق تابع: "أرفض مقولة إن الهلال هو النادي الوحيد المدعوم من الدولة، وأن يكون ذلك سبباً في تفوقه، هذه «خرافة» و«حجة من لا حجة له»، والهلال حاله مثل حال الأندية الأخرى، رغم أنه «الزعيم» فعلياً بالأرقام".

وشدد رئيس الهلال السابق على أن دعم الدول للرياضة في السعودية، يسير على خط متساو لكل الأندية، وليس لنادٍ واحد على حساب الآخر، وتداول البطولات بين الأندية، أكبر دليل على ذلك.

وواصل: "الدوري السعودي تطور كثيرًا، وقوة المنافسة فيه، جعلت الأندية تقدم مستويات قوية خارجيًا، عكس دوريات أخرى تراجعت مثل الدوري المصري، الذي يعد بطولة القطب الواحد، بسبب تتويج الأهلي المتواصل باللقب".

واستطرد قالًا: "في مصر كان المستوى متميزاً قبل 20 عاماً، إلا أن فوز الأهلي بالبطولة بشكل متتابع، وهبوط مستوى الزمالك والأندية الأخرى عاد بالبطولة إلى الخلف، وأنا متابع للدوري المصري بشكل قوي، وأعشق الزمالك منذ أيام جيل حسن شحاتة وفاروق جعفر".

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وأضاف: "مع كل أسف الأهلي يتفوق دائماً على الزمالك بحالة الاستقرار، رغم أن الزمالك أفضل في العديد من المراحل، والمنتمون إلى «البيت الأبيض» لديهم بعض الهواجس الخاصة، وربما تكون صحيحة، لكن في النهاية أعتقد أن الأهلي يتفوق على الزمالك بالاستقرار".

واختتم عبد الله بن مساعد تصريحاته قائلًا: "أتمنى فتح الاستثمار في السعودية، ولكن لن أستثمر إلا في نادي الهلال الذي أعشقة، إذا أتيحت لي الفرصة".

ويحتل فريق شيفيلد يونايتد المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، لينافس بقوة على مقعد مؤهل إلى الدوري الأوروبي الموسم القادم.