مالكوم يزف البشرى لجورج جيسوس قبل مواجهة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك

قطبا العاصمة السعودية يلتقيان مساء الجمعة القادم في ختام الموسم الكروي

يُواصل الهلال استعداداته المكثفة لمواجهة النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مساء الجمعة القادم في جدة، وقد زف جناحه مالكوم البشرى للمدرب جورج جيسوس.

اللاعب البرازيلي، الذي يُعد أحد أهم مفاتيح لعب الهلال، كان قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الطائي في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي، مما أبعده عن اللقاء الأخير أمام الوحدة، وقد أحاطت الشكوك بموقفه من مواجهة النصر.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن مالكوم أظهر تحسنًا كبيرًا في حالته الصحية، ومن المتوقع أن يُشارك في جزء من تدريبات اليوم الأربعاء الجماعية، ومن ثم سيكون جاهزًا لمواجهة الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

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وأفادت الصحيفة أن اللاعب لم يتدرب أمس مع زملائه بل اكتفى بجلسة تأهيلية، مشيرة إلى أن جيسوس يُراقب وضعه عن كثب خاصة أن أهميته تضاعفت في ظل إيقاف سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لطرده خلال مواجهة الاتحاد في نصف النهائي.

يُشار إلى أن مالكوم مهدد بالغياب عن ديربي نهائي الكأس، حيث تقدم الاتحاد بشكوى ضده مؤخرًا ويُتوقع أن يصدر قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الساعات القادمة.