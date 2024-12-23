فيديو | "كوبري" محرج لمالكوم وكانسيلو "متواضع" أمام مهارات الأخرى .. فتاتان تهزمان نجمي الهلال في تحديات الكرة

ثنائي الهلال فشل في مجاراة الفتاتين..

شهد ملعب تدريبات الهلال تحديات من نوع خاص بين ثنائي الفريق مالكوم وجواو كانسيلو أمام فتاتين تجيدان مداعبة الكرة بمهارة كبيرة، خرج منها الثنائي الأول مهزومين.

لاعبو الزعيم يقضون حاليًا فترة راحة سلبية، استغلالًا لتوقف المباريات في دوري روشن، نظرًا لمشاركة المنتخب السعودي الأول في كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26".

ونشر الحساب الرسمي للقلعة الزرقاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، فيديو لإحدى الفعاليات التي شهدها ملعب التدريبات خلال الفترة الماضية من تحدي بين فتاتين والبرازيلي والبرتغالي..

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مالكوم ظهر في الفيديو مع إحدى الفتاتين يحاول كل منهما استخلاص الكرة من الآخر، وفي وقت بدى به الثنائي متساويًا في ذلك التحدي، مررت الفتاة الكرة من بين أقدام البرازيلي "كوبري"، في موقف محرج.

وقال ابن بلاد السامبا عنه: "إنه صعب جدًا"، واضعًا يده على وجه من الخجل، فيما حاولت الفتاة دعمه بقول: "لا بأس، هذا يحدث، سنبذل قصارى جهدنا".

أما البرتغالي فتحدته الفتاة الثانية في مداعبة الكرة، وبينما ظهرت هي متحكمة بشكل كبير في الساحرة المستديرة، فشل كانسيلو مع اختبار مخطرًا إياها باستحالة نجاحه في تقليدها.