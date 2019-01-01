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الانتقالات

مالكوم في طريقه إلى روما من جديد

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Getty Images
اللاعب أُعلن انتقاله لروما ثم غير وجهته لبرشلونة بالماضي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية إسبانية أن لاتسيو عرض على برشلونة الحصول على لاعبه البرازيلي مالكو في الانتقالات الشتوية الحالية.

وانتقل مالكوم إلى برشلونة الصيف الماضي بعدما أتم اتفاقه مع روما، ولكنه غير وجهته في اللحظات الأخيرة نحو النادي الكتالوني.

وقالت "سبورت" إن لاتسيو عرض على برشلونة الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة خلال شهر يناير، وحتى نهاية الموسم.

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وأفاد التقرير أن الاتصالات حدثت بالفعل بين كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو، ونظرائه في برشلونة لاستطلاع موقفهم من الصفقة.

وارتبط اللاعب بالانتقال لكلاً من جوانزو الصيني وإيفرتون كذلك في الانتقالات الشتوية للتحرر من جلوسه احتياطياً في برشلونة.

ولعب ماكوم تسعة لقاءات في كل المسابقات مع برشلونة منذ بداية الموسم، وسجل هدفين فقط.

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