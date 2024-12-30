هدية غير موفقة .. مالكوم يهادي رينان لودي بطريقة تثير الجدل حول مستقبله مع الهلال

البرازيليان يثيران الجدل قبل ساعات من الميركاتو الشتوي..

أقل من 48 ساعة تفصلنا على انطلاق الميركاتو الشتوي في دوري روشن السعودي، ليخرج علينا البرازيلي مالكوم؛ جناح الهلال، ليثير الجدل حول مواطنه وزميله في القلعة الزرقاء رينان لودي.

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الظهير البرازيلي يدور الجدل حول مستقبله مع الزعيم خلال الفترة الماضية في ظل زعم بعض التقارير أن الإدارة تدرس الاستغناء عنه مقابل قيد مواطنه نيمار دا سيلفا، فيما تنفي تقارير أخرى أن يكون هذا الظهير هو ضحية الأخير، إنما من سيرحل هو قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا الجدل حسمه وكيل رينان بالفعل، مؤكدًا في تصريحات لصحيفة "الرياضية" قبل أيام، أن إدارة الهلال أخبرته باستمراره مع الفريق دون الاستغناء عنه في يناير المقبل.

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لكن ظهر مالكوم - بدون قصد - ليثير الجدل من جديد.. صاحب الـ27 عامًا وعبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نشر صورته رفقة رينان لودي وهما يحملان قميص كورينثيانز البرازيلي، معلقًا: "أعطيت أخي هدية للترحيب به، مرحبًا بك في عصابة المجانين".

Malcom IG

هدية مالكوم لرينان تحمل جانبين؛ الأول هي مجرد لفتة منه مهديًا زميله قميص فريقه الأسبق، والثانية أنه يلمح لاحتمالية انضمامه لكورينثيانز قريبًا رغم أنه أكد في أكثر من مناسبة رغبته في الاستمرار مع الزعيم وسعادته به، لتبدو هدية زميله غير موفقة في تلك الحالة.

كورينثيانز في الأساس - بحسب التقارير - كان أحد الفرق الراغبة في التعاقد مع صاحب الـ26 عامًا الصيف الماضي، وقتما كان الهلال يريد رحيله بالفعل نظرًا لتقديمه أداء متواضع، قبل أن ينفجر ويتألق في الموسم الجاري.

يذكر أن مالكوم كان قد بدأ مسيرته الكروية من بوابة كورينثيانز قبل أن يرحل عنه في يناير 2016 نحو الاحتراف الأوروبي.

أما لودي فلم يمثل في البرازيل إلا أتلتيكو باراناينسي الذي بدأ به مسيرته قبل الرحيل في صيف 2019 نحو القارة العجوز أيضًا.