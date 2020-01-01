مالكوم: رأيت ميسي ولكنه ليس الأفضل في التاريخ

البرازيلي كشف عن جانب جديد في شخصية ميسي

كشف البرازيلي مالكوم لاعب برشلونة الإسباني السابق وزينيت سان بطرسبرج الروسي حالياً، عن أقرب اللاعبين له في صفوف البلوجرانا عندما كان متواجد.

مالكوم حل ضيفاً على قناة الدوري والكأس القطرية، للحديث عن تجربته مع برشلونة وتواجده حالياً في روسيا.

وقال مالكوم: "أقرب اللاعبين لي عندما كنت في صفوف برشلونة كانوا اللاعبين البرازيلين وأبرزهم كوتينيو، رافينيا، أرتور وسيميدو، كنا دائماً نقيم حفلات شواء ونتقابل بتواجد عائلتنا لنقوي الروابط بيننا".

وعن علاقتة بميسي أثناء تواجده في البارسا أضاف: "ميسي هو قائد الفريق هو شخص صارم وجاد للغاية في الملعب، ولكن خارج الملعب وفي غرف خلع الملابس ميسي إنسان لطيف للغاية وتحب أن تجلس وتتحدث معه".

وتابع: "ميسي يبتعد عن أصدقائه فقط في وقت إجراء المقابلات الصحفية ولكن عدا ذلك فهو مع اللاعبين طول الوقت".

وتحدث اللاعب عن حظوظه للتواجد رفقة منتخب البرازيل في كأس العالم المقبلة في قطر 2022 وأكد أن جميع اللاعبين لديهم الفرصة في التواجد في المنتخب ولكن عليك فقط أن تقدم مستويات طيبة تليق بأن تجعلك رفقة المنتخب الأقوى في العالم".

هل تعتقد أن لديك حظوظ للتواجد مع السيليساو في كأس العالم التي ستقام في #قطر؟ البرازيلي مالكوم يجيب عبر برنامج #ضيفنا .. #قنوات_الكاس pic.twitter.com/PFaC2Aol8x — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 29, 2020

مالكوم كشف عن رأيه عن اللاعب الأفضل في تاريخ كرة القدم ورد قائلاً: "لقد رأيت كريستيانو رونالدو وميسي ونيمار ولكنني لم أشاهد بيليه وماردونا، ولكن عبر يوتيوب أرى أن بيليه هو أفضل لاعب في التاريخ بكل تأكيد".