"اسمه محمد كانسيلو" .. مالكوم يسخر من جواو بسبب الثوب السعودي!

كانسيلو يرتدي الثوب السعودي لأول مرة

سخر النجم البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، من زميله البرتغالي جواو كانسيلو، بسبب ارتداء الأخير الثوب السعودي، وذلك احتفالًا باليوم الوطني الـ94.

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وانضم كانسيلو إلى صفوف الهلال مؤخرًا، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، ليكون أحد العناصر الجديدة المنضمة إلى صفوف الزعيم.

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وانتشر مقطع فيديو للنجم مالكوم على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي رفقة كانسيلو، إذ كان الثنائي يرتديان الثوب السعودي.

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وقال مالكوم في الفيديو: "جواو كانسيلو أصبح الآن اسمه محمد كانسيلو"، الأمر الذي جعل كل الحضور يضحكون على تعليق النجم البرازيلي.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني الـ94، حيث وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بإطلاق اسم "جولة نحلم ونحقق" على الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، احتفالًا بهذه المناسبة.