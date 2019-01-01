مالديني: واثق من عودة ميلان لأن هذا جزء من النادي

أسطورة ميلان واثق من عودة الروسونيري لمكانته الطبيعية

يعتقد باولو مالديني، أسطورة ميلان، أن فريقه قادر على العودة بالرغم من تراجعه في الفترة الحالية، لأن هذا من سمات النادي.

ويمر الروسونيري بفترة صعبة هذا الموسم، ويحتل المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن المربع الذهبي، في الدوري الإيطالي.

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وقال مالديني في تصريحات صحفية: "هذا النادي يتميز بالقوة والشغف، والطموح".

وواصل: "لقد تراجعنا في العديد من المرات، ولكن دائماً ما كنا نعود، وسنفعل ذلك هذه المرة أنا متأكد من ذلك".

وتابع: "الجميع يعتبرنا فريقاً فنياً، ويقدم مستويات كبيرة وكرة قدم مميزة للجماهير".

إدارة ميلان، أقالت ماركو جيامباولو بعد سبع مباريات فقط هذا الموسم لتراجع النتائج، وتعاقدت مع ستيفانو بيولي، لتصحيح الأوضاع داخل جدران الفريق.

جدير بالذكر أن ميلان يستعد لمواجهة بولونيا مساء الأحد القادم، في الجولة الـ 15 من السيري آ.