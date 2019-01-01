مالديني يكشف تطورات انتقال إبراهيموفيتش إلى ميلان

هل يعود إبرا لميلانو؟

كشف المدير التقني لميلان باولو مالديني آخر تطورات المفاوضات مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الأيام الماضية.

إبرا عقده مع فريق جالاكسي الأمريكي ينتهي هذا الشهر، وأوضح أنه يفضل العودة للعب في الكرة الإيطالية من جديد.

وقال مالديني مع "سكاي" قبل لقاء ساسوولو: "هدية الأعياد هي إبرا؟ هذا حل، نحن نتحدث معه، ولكن هناك حلول أخرى مطروحة".

وأضاف: "كلما مر الوقت كلما أصبحت الصفقة أصعب، هل تحدثنا عن بدائل؟ نحن منفتحون على ضم لاعبين مهاريين".

آخر العروض التي وصلت للسويدي هي من مونزا حسبما كشف مالكه ونائب رئيس ميلان السابق أدريانو جالياني. طالع هنا.

وانسحب بولونيا من سباق ضم إبرا، بحسب تصريحات مديره الرياضي، وتشير التقارير أن التنافس حالياً بين ميلان ونابولي.

ويلعب ميلان مساء الأحد أمام ساسوولو لحساب الجولة السادسة عشر من السيري آ.