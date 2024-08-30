الانتظار غير مضمون .. مالاجا يرفض عرض برشلونة لضم جوهرة الدرجة الثانية!

إدارة البارسا في مأزق

سعى برشلونة خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، لخطف أنطونيو كورديرو، لاعب مالاجا، وأحد المواهب الواعدة في إسبانيا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة تقدموا بعرض إلى مالاجا من أجل التعاقد مع أنطونيو كورديرو (17 عامًا)، والذي كان أحد اكتشافات بداية الموسم في دوري الدرجة الثانية.

ويرغب برشلونة في ضم الجناح الشاب إلى فريق برشلونة أثليتك، حتى يتم تأهيله بشكل مكثف من أجل دعم الفريق الأول تحت قيادة الألماني هانز فليك.

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وأشارت "موندو ديبورتيفو"، إلى أن مالاجا رفض العرض الذي قدمه برشلونة من أجل التخلي عن الموهوب كورديرو، والذي يرتبط بعقد مع النادي الأندلسي ينتهي في صيف 2025 ويمكنه الرحيل مجانًا الموسم المقبل إذا لم يجدد.

وعلى الرغم من صغر سنه، لعب أنطونيو كورديرو 22 مباراة مع الفريق الأول لمالاجا خلال الموسم الماضي وكان أحد أهم أسباب صعود الفريق الأندلسي لدوري الدرجة الثانية والمنافسة على تذكرة عودة لأضواء الليجا.

ويواصل كورديرو تألقه هذا الموسم، حيث شارك في أول مباراتين لفريقه في دوري الدرجة الثانية، حيث سجل هدف التعادل ضد راسينج فيرول (2-2) وصنع هدفًا آخر ضد ميرانديس لتحقيق التعادل مرة أخرى (1-1)، كل ذلك خلال 34 دقيقة فقط من اللعب.

ولا يفضل مسؤولو برشلونة خيار الانتظار للحصول على اللاعب بشكل مجاني في الموسم المقبل، خشية أن يفلت كورديرو من بين أيديهم، إذا تقدم أحد عمالقة الدوري الإسباني للتعاقد مع اللاعب الشاب بعرض أكبر.