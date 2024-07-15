"نجلي اضطر للخروج لإنقاذنا".. والدة ماك أليستر تفتح النار على منظمي كوبا أمريكا 2024

اللاعب لم يستطع إكمال نهائي كوبا أمريكا

فتحت والدة ألكسيس ماك أليستر النار على منظمي كوبا أمريكا 2024 التي اختتمت صباح اليوم، بالتوقيت السعودي، في الولايات المتحدة الأمريكية بتتويج الأرجنتين على حساب كولومبيا.

الأرجنتين هزمت كولومبيا بهدف يتيم سجله لاوتارو مارتينيز قبل 10 دقائق من اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية، وقد شهد الشوط الثاني من اللقاء خروج النجم ليونيل ميسي من الملعب بسبب الإصابة.

اللقاء تأجل انطلاقه لمدة 75 دقيقة بسبب أعمال الشغب وعدم استطاعة رجال الأمن السيطرة على الجمهور الراغب في الدخول لملعب هارد روك في ميامي، حتى أن بعض اللاعبين اضطروا للخروج من الملعب للاطمئنان على عائلاتهم وإحضارهم للملعب، وأحدهم كان نجم ليفربول.

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وقد أوضحت والدته ما حدث بالقول لقناة "TYC Sport" "الوضع كان صعبًا للغاية، اللاعبون كانوا على اتصال دائم مع أقاربهم المتواجدون خارج الملعب ويُحاولون الدخول إليه، حتى أن بعضهم اضطر للخروج لإحضارهم بنفسه".

تابعت "كان على نجلي أن يخرج ليتمكن من إحضارنا لداخل الملعب، لقد كان قلقًا علينا. اعتقدت أن اللقاء لن يُلعب لأن اللعب سيكون مستحيلًا مع محاولات اللاعبين إدخال عائلاتهم وأصدقائهم للملعب دون مشاكل. كنا على تواصل معه طوال الوقت وقال أنه ينتظرنا حتى نستطيع الدخول، في النهاية خرج من غرفة الملابس ليساعدنا".

التقارير الصحفية المتابعة للأحداث أكدت أن بعض الجمهور استخدم فتحات التهوية الخاصة بالملعب للدخول ومتابعة اللقاء.

