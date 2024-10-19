"لا أريد الذهاب للطبيب" .. مهاجم ألمانيا السابق يكشف عن معاناته من البواسير لعشر سنوات!

تم حرمانه من اللعب في كأس العالم 2014

كشف ماكس كروس لاعب فولفسبورج ومنتخب ألمانيا السابق، عن مفاجأة من العيار الثقيل، تخص معاناته من مرض البواسير لمدة 10 سنوات كاملة.

كروس الذي أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في وقت سابق من هذا الأسبوع، سبق أن تم استبعاده من قائمة ألمانيا الفائزة بكأس العالم 2014، بعدما تم القبض عليه في لندن مع إحدى فتيات الليل لممارسة الجنس.

صاحب الـ36 سنة بالتأكيد يشعر بالندم لتفويت فرصة الحصول على المونديال مع بلاده، ولكنه كان يعاني من أزمة أكبر في حياته، كشف عنها خلال حديثه إلى النسخة التلفزيونية الألمانية من برنامج "الأخ الأكبر".

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وقال كروس:"أعاني من مرض البواسير ولم أذهب أبدًا إلى الأطباء للعلاج منه، كنت أخوض معركة شديدة ضده لمدة عشر سنوات".

وأضاف:"أنا لا أحب فكرة استخدام نوع الكرسي الذي تجلس عليه المرأة في عيادة طبيب أمراض النساء لفحص مؤخرتي، ثم يقوم شخص ما بتحسسها، ما زلت أعاني من التعامل مع هذه الفكرة".

وكان كروس قد تصدر عناوين الصحف خارج الملعب أكثر من مرة، حيث شارك بانتظام في بطولة العالم للبوكر في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، وتعرض للتأديب من قبل فولفسبورج في 2016 بعد خسارته 75 ألف يورو نقدًا، وهو المبلغ الذي تركه في الجزء الخلفي من سيارة أجرة.

جدير بالذكر أن المهاجم المعتزل لعب للعديد من الأندية طوال مسيرته، كان أبرزها سانت باولي وفرايبورج وأونيون برلين وبادربورن وفنربخشه وفولفسبورج وبريمن، وخاض 14 مباراة دولية بقميص المنتخب الألماني.