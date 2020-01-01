ماكس آرونز يقترب من برشلونة

بديل سيميدو في برشلونة يتحدد قريبًا بين ديست وآرونز

أصبح ماكس آرونز مرة أخرى الخيار المفضل بالنسبة لنادي برشلونة فيما يخص البديل المنتظر لنيلسون سيميدو الذي يستعد للرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني إلى وولفرهامبتون.

ونشرت صحيفة سبورت الكتالونية أمس صورة لآرونز في السابعة من عمره مرتديًا قميص برشلونة، في مثال واضح على تفضيلات الظهير الشاب الذي يريد ارتداء قميص فريقه المفضل.

ومع اقتراب بايرن ميونخ من حسم صراع التعاقد مع سيرجينو ديست من أياكس الهولندي، يبدو أن وجهة برشلونة بالنسبة لظهيره المستقبلي قد تحولت صوب الملاعب الإنجليزية.

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وحسب سبورت فإن الظهير الشاب لنادي نوريتش سيتي ماكس آرونز هو الأقرب للانضمام إلى صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغم ذلك، فإنه حسب سبورت أيضًا ما زال هناك أمل في التعاقد مع ديست بعد بيع سيميدو والحصول على أموال تسمح لإدارة الفريق الكتالوني بتقديم عرض يتجاوز عرض الفريق البافاري.

أما بالنسبة لآرونز فإن برشلونة على استعداد لجلبه على سبيل الإعارة إن لم يوافق فريقه على التخلي عن خدماته بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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يذكر أن ميركاتو برشلونة متعطل في الوقت الحالي بسبب تعثر التخلص من لويس سواريز وانتظارًا لبيع ريكي بوتش ونيلسون سيميدو بعد التخلص من راكيتيتش وفيدال بالفعل.