ماسكيرانو يكشف أسباب تفوق ميسي على باقي اللاعبين

ماسكيرانو زامل ميسي في برشلونة ومع المنتخب الأرجنتيني

كشف خافيير ماسكيرانو، لاعب برشلونة ومنتخب الأرجنتين السابق، حول ما يجعل الأسطورة ليونيل ميسي أفضل من أي لاعب آخر في الملعب.

ميسي لعب مغ ماسكيرانو في البلوجرانا بين 2010 و2018 كما تواجدا سويًا في غرفة ملابس منتخب الأرجنتين.

وقال ماسكي في تصريحات لصحيفة Cielosports: "حينما أتحدث عن ميسي أقول نفس الشيء باستمرار، في كرة القدم هناك من يتخذ قرارات مثالية ولكن ميسي يستطيع أن يطبق هذه القرارات بصورة مثالية".

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وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، ميسي يعرف كيف يتحكم في الكرة، وهذا ما يجعله يمتلك 7 أو 8 أو حتى 10 فرص في كل مباراة".

صاحب الـ 36 عامًا واصل: "إنّه يمتلك القدرة على السيطرة على المباراة، الطبيعي أنّ المباراة تسيطر علينا وتجبرنا على فعل العديد من الأمور ولكن معه الأمر مختلف. ميسي هو من يتحكم في سير اللقاء ويفعل ما يحلو له حينما يكون 100% في مستواه".

وأردف: "ولذلك من الطبيعي أن أراه أفضل لاعب في العالم بل ومن كوكب آخر".

وحول إمكانية اعتزاله كرة القدم بعد توقف النشاط الرياضي، اختتم: "أعلم أنّ الأمر صعبًا للغاية، فلم ألعب منذ 3 أو 4 أشهر حتى الآن، ولكن عقلي مؤمن بقدرتي على الاستمرار في الملاعب بعد استئناف النشاط".

جدير بالذكر أنّ فيروس كورونا أدى إلى توقف الدوريات في أغلب دول العالم بما في ذلك الأرجنتين.