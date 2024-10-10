"سأتطور فأنا ألعب مع بنزيما وكانتي" .. ماريو ميتاج يفتخر بالاتحاد أمام الألبان ويدافع عن قرار لوران بلان!

ماذا قال لاعب الاتحاد بعد انضمامه لمعسكر ألبانيا؟

أعرب الألباني ماريو ميتاج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن سعادته بتجربة اللعب في صفوف العميد، عقب استدعائه للانضمام إلى منتخب بلاده في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب ألبانيا، استدعاء ماريو ميتاج، من أجل الانضمام إلى قائمة بلاده، لمواجهة تشيكيا وجورجيا، يومي 11 و14 أكتوبر، حيث يأتي المنتخب الألباني في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، ضمن المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية، برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة، فيما يأتي منتخب جورجيا في الصدارة بـ6 نقاط.

وقال ميتاج، عبر مؤتمر صحفي، إن أي لاعب يتمنى اللعب بجوار كريم بنزيما ونجولو كانتي، اللذين صنعا إنجازات رائعة في أوروبا، مؤكدًا أنه تمكن من التأقلم سريعًا مع لاعبي الاتحاد، وأن لعبه وسط مجموعة من النجوم، سيساعد على صنع تطور كبير في مستواه.

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وانتقل ماريو ميتاج (21 عامًا) إلى صفوف الاتحاد، على سبيل الإعارة من فريق لوكوموتيف موسكو الروسي، لمدة موسم رياضي واحد، فيما قرر المدير الفني الفرنسي لوران بلان، إشراكه كلاعب ارتكاز في مباريات العميد، بدلًا من مركزه الأساسي كظهير أيسر.

وعن هذا الأمر، دافع ميتاج عن قرار بلان قائلًا إنه وضعه في الملعب حيث يشعر بأنه بحالة جيدة، مضيفًا أنه اعتاد على اللعب كظهير أيسر مع المنتخب الألباني، ولكنه يحب اللعب مع الاتحاد في خط الوسط، أو في أي مركز يريده المدرب.

ومن ناحية أخرى، أبدى ميتاج سعادته الكبيرة بشأن استقباله في الاتحاد بعد انضمامه للنمور في موسم الميركاتو الصيفي الماضي، مضيفًا أنه فوجئ بالطريقة التي تم استقباله بها، وخاصة اللاعبين الذين كانوا قريبين منه، مضيفًا أن أعضاء الاتحاد محترفون للغاية، وقد نجح في التأقلم مع الفريق.

وقرر بلان بدء الاعتماد على ماريو ميتاج، بعدما قدم أداءً طيبًا أمام العين في دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ليشارك مع الاتحاد في الفوز على الخليج (4-1) والأخدود (2-1)، في الجولتين الخامسة والسادسة من دوري روشن السعودي.