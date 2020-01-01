انضمام ماندجوكيتش للدحيل يفتح باب الاحتراف لـ"المعز علي"

الدحيل يسعى للمنافسة على الألقاب في الموسم الحالي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن انضمام ماريو ماندجوكيتش إلى الدحيل القطري قد يفتح باب الاحتراف لبعض لاعبي الفريق.

الدحيل ضم ماندجوكيتش من أجل تدعيم صفوف الهجوم فيما تبقى من الموسم من أجل المنافسة على لقب الدوري القطري وأيضًا في دوري أبطال آسيا.

وأشارت التقارير أن الدحيل وافق على إعارة المعز علي أحد نجومه إلى لاسك لينز في الدوري النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكدت التقارير أنها ستكون التجربة الثانية للمعز في نفس النادي حيث لعب له في وقت سابق موسم 2015 – 2016 أيضًا.

ويعد المعز علي من اللاعبين المميزين خلال الفترة الأخيرة في الدوري القطري وأيضًا قدم مستوى رائع وفاز بلقب هدف دوري أبطال آسيا السابقة 2019.

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وينضم المعز للينز النمساوي مفضلًا العرض على أكثر من عرض أخر حيث وصل للدحيل عروض من الدروي البرتغالي للحصول على خدمات اللاعب.

ووافق الدحيل على رحيل اللاعب بعد التعاقد مع ماندجوكيتش وأيضًا توافر بعض البدائل مثل العراقي مهند علي.