هامشيك على وشك الرحيل للصين وميرتنس قد يلحق به

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن ماريك هامشيك قريب من الانضمام لصفوف فريق داليان يفانج الصيني وأن زميله ديرس ميرتنس قد يلحق به للدوري الأسيوي في قريبًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن اللاعب السلوفاكي ماريك هامشيك قد أصبح على وشك الانضمام لصفوف فريق داليان يفانج الصيني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي ذكرت أن اتفاقًا قد تم بين نابولي والفريق الصيني من أجل انضمام اللاعب لصفوف داليان يفانج قريبًا.

وستكلف الصفقة خزائن النادي الصيني حوالي 20 مليون يورو بالإضافة لعدة بنود أخرى ستمنح فريق نابولي أموالًا إضافية في حالات معينة.

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وسافر هامشيك لسلوفاكيا في انتظار مكالمة من النادي الصيني للتأكيد على موعد الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه لصفوف الفريق في أسرع وقت ممكن.

وذكرت الشبكة أن البلجيكي ديرس ميرتنس نجم هجوم فريق نابولي كان مطلوبًا في الصفقة أجل الانضمام للفريق الصيني خلال الشهر الجاري.

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جدير بالذكر أن صفقة انتقال ميرتنس كانت قد تعقدت بسبب رغبة فريق نابولي في الحصول على 45 مليون يورو ثمنًا للنجم البلجيكي فقط.