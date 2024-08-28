"لست الجناح الذي أريده" .. ماريسكا يصدم رحيم سترلينج ويهدده بالحبس في تشيلسي!

"هذه مشكلة رحيم سترلينج الوحيدة!"..

كان إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، صريحًا وصادمًا مع لاعبيه خلال مؤتمر صحفي، تحدث خلاله عن مصيرهم داخل الفريق الإنجليزي مع الساعات الأخيرة للميركاتو الصيفي.

وقال المدرب البالغ من العمر 44 عامًا، إن رحيم سترلينج وجميع اللاعبين الذين هم خارج حساباته، لن يحصلوا على أي دقيقة معه إذا فشلوا في العثور على مخرج قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف: "أفضل أن أكون صادقًا مع اللاعب. الأشخاص الذين لم يشاركوا، جميعهم لاعبون لن يشاركوا ولن يحصلوا على أي دقائق في حالة بقائهم".

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وتابع ماريسكا: "سنرى من هو هنا ومن ليس هنا، الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن الأشخاص الذين سيحصلون على دقائق هم الأشخاص الذين أعتقد أنهم قادرون على مساعدتنا".

وأردف: "أنا لا أتحدث عن رحيم فقط، كل اللاعبين الذين يتدربون بشكل منفصل في هذه اللحظة. لن يحصلوا على دقائق إذا لم يرحلوا قبل غلق فترة الانتقالات".

وأوضح: "سترلينج شخص جيد ولكن مشكلته الوحيدة هي أن المدرب يمتلك أفكارًا مختلفة، هو ليس ذلك الجناح الذي أرغب به وهذا لا ينقص من إمكانياته، تاريخه والأرقام التي قدمها يؤكدان ذلك".

وعند سؤاله عن الصفقة التبادلية المحتملة مع مانشستر يونايتد، بشأن تبادل جادون سانشو وسترلينج، قال المدرب الإيطالي: "إذا تمكنا من التوقيع مع لاعب يمكنه مساعدتنا، فأنا بالتأكيد أريد ذلك.. أنا أعرف جادون جيدًا. لكنه ليس لاعبًا في فريقي حتى الآن، سنرى ما سيحدث".