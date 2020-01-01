ماريانو ضحية جديدة للسرقة في مدريد

ماذا حدث مع لاعب ريال مدريد؟

تعرض ماريانو دياز، لاعب ريال مدريد، إلى عملية سطو في قلب العاصمة الإسبانية مساء أمس، الثلاثاء، أثناء تبضعه في أحد المحلات الشهيرة.

دياز خرج من قائمة ريال مدريد لمواجهة سالامانكا في الدور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وقالت صحيفة "ABC" الإسبانية إنّ أحد اللصوص أوقف ماريانو بعد خروجه من أحد المحلات الشهيرة، واستولى على ما يملك قبل أن يلوذ بالفرار.

وأضحت الصحيفة أنّ اللاعب لم يتنظر قدوم الشرطة وقرر مغادرة موقع الحادث ورفض الحديث مع المارة الذين حاولوا تهدئته.

ولم يحصل اللاعب على دقائق لعب كافية خلال الموسم الجاري مع ريال مدريد، إذ شارك فقط لعدة دقائق في السوبر الإسباني بسبب إصابة كريم بنزيما.

ويحاول نادي ليجانيس الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة بعد رحيل النصيري إلى إشبيلية، كما يرغب بنفيكا أيضًا في التعاقد مع صاحب الأصول الدومينيكية.

جدير بالذكر أنّ ماريانو ليس أول لاعب لريال مدريد يتعرض لعملية سرقة، إذ سبق ونُهبت منازل كاسيميرو وبنزيما وكذلك المدرب زين الدين زيدان.