ماروتا يكشف حقيقة مقاضاة وزير الاقتصاد له: اتصل بي ليغيظني بسبب صفقة!

مدير نادي إنتر يكشف عن تفاصيل صفقة خسرها!

كشف جوزيبي ماروتا مدير نادي إنتر عن رسالة تلقاها من قبل جيانكارلو جيورجيتي وزير الاقتصاد الإيطالي بشأن صفقة فشل فيها.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها في حواره مع "لا جازيتا ديلو سبورت"، وأكد خلالها أنه علاقته طيبة مع الرجل الذي ادعت تقارير أنه رفع عليه دعوى قضائية.

وقال ماروتا ردًا عن سؤال يخص رفع الأخير لدعوى قضائية علي: "لا، لم يفعل انظروا إلى هذا، لقد بعث لي برسالة ليغيظني بعد أن فشلنا في ضم كارلوس ألكاراز من رايسينج، هو مشجع كبير لساوثامبتون".

ماروتا كان قد ترك قيادته للإدارة التنفيذية في نادي يوفنتوس بحلول أكتوبر من عام 2018 ومن وقتها وهو يعمل لصالح إنتر.

جدير بالذكر أن إنتر كان قد حقق لقب الدوري الإيطالي الموسم قبل الماضي للمرة الأولى منذ 2010 ويحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب الموسم الجاري.