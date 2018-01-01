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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ماروتا يرد على واندا: إيكاردي قائد الفريق ولاعب من طينة الكبار

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Getty/Goal
المدير التنفيذي الجديد لانتر ميلان يتحدث عن عقد إيكاردي ومصير سباليتي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أكد بيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي انتر ميلان على أنه سينظر لطلبات واندا نار زوجة قائد الفريق ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله.

وتتولى واندا النظر في العقد الجديد المقدم من النيراتزوري لتجديد عقد اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

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ماروتا الذي تولى منصبه مؤخرًا في انتر ميلان قال في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس: "إيكاردي هو قائد الفريق، كما أنه لاعب من طينة الكبار، هو يستحق كل التقدير، لقد اطلعت على طلبات واندا وسأتحدث معها عنها".

أما عن مستقبل سباليتي في قلعة جيوزيبي مياتزا بعد الخروج من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، قال ماروتا: "سنساعد المدرب واللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، انتر ميلان حاليًا أفضل من يوفنتوس عندما توليت منصبي هناك، الإدارة ستساعد الفريق على تحقيق الفوز وأتمنى أن تنعكس خبرتي على نجاح هذا النادي".

يذكر أن انتر ميلان سيشارك في منافسات الدوري الأوروبي، بعد احتلاله للمركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا.

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