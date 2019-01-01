ماروتا متفائل برحيل إيكاردي عن إنتر

جيوسيبي ماروتا يتحدث عن تعاقدات الصيف ورحيل إيكاردي المحتمل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال جيوسيبي ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر إنه متفاءل بإيجاد عرض مناسب لماورو إيكاردي من أجل الرحيل عن صفوف النيراتزوري خلال الساعات المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث ماروتا عن تعاقدات الصيف ومستقبله مع إنتر وطموحاته بالنسبة للمشروع الجديد الذي يخوضه، وبالطبع تطرق إلى قصة مستقبل إيكاردي كما يحدث في كل لقاء معه أو مع كونتي.

وحول إيكاردي قال ماروتا: "إنه خارج خطط الفريق كما قلنا، ولا أعتقد أن أحد من الإدارة قد حدثه كما قالت زوجته واندا حول التطورات الأخيرة، هناك عرض من موناكو، لا نعرف ما هي تفاصيله ولكننا ندرس الأمر بعناية"

وأضاف: "قمنا بالعديد من التعاقدات المميزة خلال هذا السوق، بالتأكيد حين تنظر إلى اللاعبين الجدد فإنك ستدرك حجم العمل المبذول من قبل الإدارة في أول صيف لها"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 29, 2019

وتابع: "لقد تعاقد إنتر مع ستيفانو سينسي ونيكولو باريلا وروميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز ودييجو جودين ولازارو وكريستيانو بيراجي، كلها أسماء مميزة احتاجها الفريق من أجل رفع النسق والمنافسة"

وحول السوق القادم قال: "أعتقد أنه سيكون مغلقًا، أهنئ أوسوليو الذي قام بعمل رائع، بالطبع الجميع كانوا على أكفأ ما يكون من أجل الوصول إلى ما وصلنا إليه"

وفيما يخص إقامته الطويلة في إنتر قال: "لا أعرف شيئًا عن المستقبل، من الأفضل أن أستمتع بما أقوم به دون التفكير في أي حسابات معقدة مستقبلية"

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يذكر أن جيوسيبي ماروتا كان قد وصل إلى نجاح كبير مع كل من فاريسي وأتالانتا وسامبدوريا وأخيرًا يوفنتوس الذي قضى معه 8 سنوات.