ماروتا: قدمنا عرضاً مناسباً للوكاكو وسنراقب الوضع

إنتر قد ينسحب من صفقة لوكاكو الفترة القادمة

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى بيب ماروتا مدير القطاع الرياضي، لنادي انتر أن فريقه قدم عرضاً ملائماً للتعاقد مع روميلو لوكاكو لاعب مانشتسر يونايتد الإنجليزي.

وقدم النادي الإيطالي عرضاً بقيمة 70 مليون يورو، ولكن إدارة الشياطين الحمر طلبت 85 مليون يورو نقداً للتخلي عن مهاجم الفريق.

وقال ماروتا حول صفقة لوكاكو: "نحن مستعدون للانقضاض على الفرص، ولكن أسعار الصفقات مرتفعة للغاية هذه الأيام، لقد قدمنا عرضاً مناسباً للاعب ولم نتمكن من إبرام الصفقة".

وواصل: "سنستمر في مراقبة الموقف، وأي شيء يمكن أن يحدث في سوق الانتقالات الفترة القادمة".

وتابع: "النادي قوي للغاية، ولكننا بحاجة إلى البقاء ضمن معايير معينة، لقد قمنا بتعاقدات كبيرة في الصيف ونعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة جيدة".

وارتبط اسم لوكاكو بالرحيل عن الشياطين الحمر، والانضمام إلى الدوري الإيطالي، سواء بالتعاقد مع إنتر أو يوفنتوس الذي دخل بقوة في صفقة اللاعب البلجيكي.

ولعب لوكاكو مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي 32 مباراة في الدوري سجل خلالها 12 هدفاً، وسجل هدفين في تسع مباريات بدوري أبطال أوروبا.