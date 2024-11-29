بعد اختيار ميسي واستبعاد لاوتارو في جوائز ذا بيست.. ماروتا: هذا يبعث برسالة سلبية!

ماروتا ينتقد اختيارات ذا بيست...

انتقد بيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر، اختيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لجائزة ذا بيست، لأفضل لاعب في العالم عن عام 2024، والتي غاب عنها نجم الفريق الإيطالي لاوتارو مارتينيز.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد كشف صباح اليوم الجمعة عن قائمة اللاعبين الذين يتنافسوا على الجائزة، وجاءت على النحو التالي، داني كارباخال، فيدريكو فالفيردي، جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، توني كروس، رودري نجم مانشستر سيتي والفائز بالكرة الذهبية، وزميله إرلينج هالاند، وكذلك فلوريان فيرتس، لامين يامال، بالإضافة إلى ليونيل ميسي.

وقال ماروتا في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية " ANSA" عن اختيارات الفيفا: "لاوتارو يستحق المزيد من الاحترام، كان من المدهش والمخيب للآمال ألا يتواجد ضمن المرشحين لجائزة ذا بيست، بعد أن حقق موسمًا استثنائيًا".

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وتابع: "أدائه الاستثنائي ساهم في تحقيق إنتر الدوري، وفوز الأرجنتين بكوبا أمريكا، لقد كان هدف البطولتين، إنه يستحق المزيد من التقدير، تلك الاختيارات لم تتجاهل الأرقام والألقاب فحسب، بل تجاهلت التأثير الذي أحدثه لاوتارو، في المباريات الحاسمة".

وأضاف: "هذا يبعث برسالة سلبية للاعبين، يجب مكافأتهم على هذا المستوى العالي، نأمل في المستقبل أن يحصل اللاعبون الذين يتألقون في الملاعب على التقدير المستحق".

جدير بالذكر أن لاوتارو مارتينيز، صاحب الـ 27 عامًا، قد ساهم في فوز فريقه بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، وحصل على لقب الهداف، وكان ضمن تشكيلة منتخب بلاده التي حققت بطولة كوبا أمريكا 2024.