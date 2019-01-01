ماروتا: غادرنا دوري أبطال أوروبا برأس مرفوعة

إنتر ودع دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بعد صراع شرس مع بوروسيا دورتموند

أكد ماروتا المدير التنفيذي لنادي إنتر أن فريقه يبحث في جميع أنحاء العالم، عما يدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيراً إلى أن النيراتزوري غادر دوري أبطال أوروبا مرفوع الرأس.

وقال ماروتا في تصريحات تلفزيونية: "هناك حالة خيبة أمل في الفريق، ولكن غادرنا دوري أبطال أوروبا برأس مرفوعة".

وواصل: "يجب أن نحاول البحث عن الإيجابيات من خلال السلبيات، لقد قلنا سابقاً أن هناك عملية تطوير وستكون بطيئة نوعاً ما الوضع العام حالياً لا يزال إيجابياً".

وتابع: "لسوء الحظ واجهنا بعض المشاكل في المباراة الافتتاحية بالبطولة أمام سلافيا براج، لقد كانت أول مباراة لنا في الحقبة الجديدة".

وعند الحديث عن سوق الانتقالات الشتوية القادمة، قال ماروتا: "من الصعب الآن العثور على اللاعب الذي يمكنه تحسين جودة الفريق الحالي، نحن نبحث في جميع العالم عن أي شيء يمكنه أن يدعمنا".

جدير بالذكر أن إنتر يحتل المركز الثاني من جدول الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة، ويتبقى له مباراة أمام فيورنتينا.