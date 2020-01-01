ماروتا عن فيدال: ما لا يحدث في الصباح قد يحدث في المساء

الأسماء كثيرة واللاعب مهم لنا..

أجاب بيبي ماروتا، المدير الرياضي للإنتر، بدبلوماسية شديدة على أسئلة الصحافة حول صفقة أرتورو فيدال، لاعب برشلونة.

فيدال أعرب في أكثر من مناسبة عن عدم رضاه عن الدور الذي يلعبه مع البرسا حاليًا، وارتبط اسمه بالانضمام إلى النيراتزوري في سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

وبدوره، عقّب ماروتا بقوله "الآن يوجد الكثير من الأصوات، لذلك يمكنك أن تجد الكثير من الأسماء مطروحة وبالتأكيد نحن نعمل حاليًا بقصارى جهدنا.".

وأضاف "بشكل عام، ما قد لا يحدث في الصباح قد يحدث في المساء في هذا السوق، أنت تعلم جيدًا كيف أن الأمور تسير هنا.".

كما استطرد "فيدال؟ إنه واحد من أهدافنا بكل تأكيد، من أجل أن نعزز قائمتنا علينا أن نحقق أهدافنا الهامة والتي بالطبع سنواجه فيها صعوبات كثيرة.".

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الإنتر أيضًا ارتبط مؤخرًا مع كريستيان إريكسن، لاعب توتنهام، والذي قيل أنه أصبح لاعبًا في فريق ملعب السان سيرو في صفقة ستصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه استرليني.

لكن ماروتا رفض التعليق على الأمر عند سؤاله من قبل الصحفيين، وغادر مكانه وابتعد قدر المستطاع عن الكاميرات والميكروفونات.

يذكر أن الإنتر يتقاسم صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس حاليًا، ويعيش الفريق حالة أكثر من مميزة منذ وصول أنطونيو كونتي إلى سُدة الحكم في الصيف الماضي.