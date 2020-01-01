ماروتا: حالة واحدة تجبرنا على بيع لاوتارو لبرشلونة

المهاجم الأرجنتيني لم يطلب الرحيل حتى الآن

أكد بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي إنتر الإيطالي، مفاوضات نظيره الإسباني برشلونة، من أجل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

العديد من التكهنات تنتشر بشكل مستمر في الصحف الإيطالية والإسبانية، حول رغبة برشلونة في ضم اللاعب، وتفاوضه لإتمام الصفقة بمقابل مادي أقل من قيمة الشرط الجزائي في عقده بـ111 مليون يورو.

ومن جانبه قال ماروتا في تصريحات لشبكة "سكاي" الإيطالية:"هناك العديد من الأندية تريد لاوتارو، الجميع يعرف ذلك، لديه الجودة اللازمة التي تبحث عنها بعض الفرق".

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وأضاف:"لا توجد لدينا أي نية لبيع أفضل لاعبينا، لذلك لو لم يقم لاوتارو بالتعبير عن رغبته في الرحيل فلن نضطر لبيعه".

وتابع:"بكل تأكيد هو يشعر بالامتنان تجاه اهتمام الأندية الكبيرة بالحصول على خدماته، ولكنه لم يطلب الرحيل عن إنتر، لذلك أشعر بالتفاؤل بخصوص استمراره معنا الموسم القادم".

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يذكر أن لاوتارو نجح في التسجيل 16 مرة مع إنتر هذا الموسم، وصنع 4 أهداف في 32 مباراة بقميص الفريق الإيطالي.