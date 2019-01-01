ماروتا: التأهل للأبطال حاسم في مستقبل سباليتي

الإنتر في المركز الثالث حاليًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أوضح بيبي ماروتا المدير التنفيذي للإنتر أن التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم يلعب دورًا حاسمًا في مستقبل المدرب لوتشيانو سباليتي.

وتحوم الكثير من الشكوك حول مستقبل المدرب الإيطالي عقب تراجع نتائج الإنتر مؤخرًا في السيري آ وخروجه من كأس إيطاليا، لكن ماروتا طمأن سباليتي مرارًا وتكرارًا على مستقبله وأكد المدرب كذلك شعوره بثقة النادي.

المدير العام السابق لليوفنتوس أكد الأمر مجددًا بقوله "تم تأكيد استمراره معنا، وظيفته ليست في خطر. لم أقِل أي مدرب خلال مسيرتي الممتدة منذ 22 عامًا. لإقالة مدرب ما يجب أن تتوفر عدة شروط وتلك الشروط ليست متوفرة حاليًا لإقالة سباليتي".

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أضاف "دوري الأبطال؟ هناك بعض الأهداف التي يجب أن نحققها خلال الموسم، بعدها سنقوم بتقييم الوضع".

أتم ماروتا قائلًا عن اللاعبين "ثقافة الفوز يجب أن تتحسن، تلك هي الطريقة الوحيدة للخروج من تلك الأزمة. جميعنا تحت الاختبار. لا يوجد رابط بين أداء إيكاردي والحديث عن تجديد عقده خاصة أن أعماله تُدار بواسطة واندا نارا. هذا ليس سبب تراجعه".