ماروتا: نيدفيد؟ نحن أعداء الآن!

المدير الرياضي الجديد للإنتر يرد على زميله السابق في إدارة يوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رد جوزيبي ماروتا المدير الرياضي الجديد للإنتر على زميله السابق في إدارة يوفنتوس "بافيل نيدفيد" واصفًا إياه بالعدو.

وكان نائب رئيس اليوفنتوس قد وصف ماروتا بالرجل المحترف الذي لم ينتم أبدًا لليوفنتوس، كونه انتقل لإدارة الإنتر بعدما ساهم بقوة في عودة السيدة العجوز للقمة من جديد من خلال توليه منصب المدير العام للنادي خلال السنوات الثمانية الأخيرة.

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وقد سُئل ماروتا عن تلك التصريحات، فأجاب "أنا الآن في الإنتر وتلك مهمة ليست سهلة بعد كل تلك السنوات في يوفنتوس. بافيل وأنا أعداء الآن في كرة القدم، لكن الحياة تستمر. الأمر يعود لي الآن لأؤسس فريقًا غاب عن القمة خلال السنوات الأخيرة".

من جانبه، أوضح نيدفيد أنه لم يقصد أبدًا الإساءة لماروتا الذي وصفه بالمعلم، مضيفًا "ما قُلته قد يُرى أنه هجوم ضد ماروتا. لقد كان معلمًا رائعًا لنا، كنت متألمًا قليلًا كونه ذهب للإنتر، الذي كان دومًا منافسنا. الأمر آلمني قليلًا، هذا كل ما في الأمر".