عمره 19 سنة فقط .. عدوى نادرة تجبر لاعب ريال مدريد على الاعتزال المبكر!

قام بتوجيه رسالة عبر حسابه على إنستجرام

تستمر الأنباء الصادمة في النزول على ريال مدريد وعشاقه، بعد إعلان النجم الشاب مارك كوكالون لاعتزاله وانتهاء مسيرته مع كرة القدم في سن 19 عامًا فقط.

اللاعب الشاب تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ أكثر من عامين، حيث تلقى ضربة قوية خلال مباراة سلتيك وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا للشباب.

وأثناء خضوعه لعملية جراحية للتعافي من الإصابة، تعرض اللاعب لهجوم من بكتيريا تسللت إلى غضروف المفصل، وتسببت في عدوى مخيفة ونادرة، مما جعله يعاني من صعوبة بالغة في ممارسة التمارين البدنية، مما دفعه إلى الاعتزال بشكل رسمي.

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وكان يُلقب كوكالون بـ"خليفة تشابي ألونسو" بسبب مستوياته المميزة تحت قيادة المدرب ألفارو أربيلوا في فريق "جوفينيل A"، وعُلقت عليه الكثير من الآمال بعد تعيينه كقائد لفريق تحت 19 سنة في موسم 2022/2023.

وكان من المفترض أن تبعده الإصابة عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة أو تسعة أشهر، ولكن الأمور أصبحت معقدة بسبب البكتيريا التي تعرض لها وهدمت قوته، لذلك قرر اللاعب الاعتزال بناءً على نصيحة عائلته وأصدقائه.

وقال اللاعب في رسالة عبر حسابه بموقع "إنستجرام":"لا أعرف كيف أبدًا، لذلك سأقوم أولًا بشكر الجميع من القلب، لكل الدعم الذي قدموه لي خلال هذه الفترة".

وأضاف:"بعد عدة مضاعفات، أجبرتني هذه الإصابة على اتخاذ القرار الصعب بوداع كرة القدم، على الأقل بالطريقة التي حلمت بها دائمًا، لا تفهموني خطأ، هذا ليس وداعًا حزينًا على الإطلاق، أعتقد أنني كنت محظوظًا لكوني جزءًا من النادي الأفضل في العالم، عشت هذا الحلم ونضجت كشخص وكلاعب أيضًا".

وفي الختام شكر اللاعب الشاب كل من كان جزاءًا من رحلته، وكذلك عائلته وأصدقائه على كل الدعم الذي قدموه له خلال هذه المحنة.