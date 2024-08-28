اشتباه في الرباط الصليبي.. برشلونة يحدد بديل نجمه المصاب!

من يعوّض برنال؟

تلقى برشلونة ضربة قوية في مواجهة رايو فاييكانو، رغم الفوز (2-1) واحتلال صدارة ترتيب الليجا منفردًا، بعد الجولة الثالثة من المسابقة.

وتعرض لاعب الوسط الشاب مارك برنال لإصابة صعبة في ركبته اليسرى بالدقيقة 90+7، أجبرته على مغادرة الملعب.

وقال هانز فليك المدير الفني لبرشلونة، إن الانتصار على فاييكانو كان "حزينًا"، بسبب الإصابة "لا تبدو جيدة" لصاحب الـ17 عامًا، الذي شارك أساسيًا في المباريات الثلاث الأولى من الموسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسوف يخضع برنال لفحوصات من أجل تقييم مدى الإصابة بدقة، لكن التقديرات الأولية تشير إلى إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، ما قد يبعده لبقية الموسم، بعد بداية مثيرة مع كرة القدم الاحترافية.

وحسب صحيفة "سبورت"، فإنه لا يوجد ما يشير إلى أن برشلونة يتطلع للتعاقد مع بديل لبرنال قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية، بل سيعتمد على الثنائي مارك كاسادو وباو بريم.

وختمت: "لم يتم اختبار بريم (لاعب برشلونة ب) على المستوى الأعلى، بينما يتمتع كاسادو بخبرة أكبر (ظهر أمام فالنسيا بالجولة الأولى)، وربما يكون أقوى دفاعيًا من برنال، لكنه لم يظهر الرؤية التي يمتلكها (مارك)".