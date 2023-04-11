مارك أندريه تير شتيجن حسمها؟ جائزة زامورا بين أحضان الألماني إلا إذا..!

الحارس الألماني يواصل مستواه المبهر ويقترب من حصد جائزة مرموقة في الدوري الإسباني.

لم يضطر الألماني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة لارتداء ثوب البطل أمام جيرونا في الجولة 28 من منافسات موسم 2022-23 لبطولة الدوري الإسباني، لكنه خرج مرة أخرى بشباك نظيفة.

تير شتيجن، وبمساعدة ممتازة من خط الدفاع، تمكن حتى الآن من الخروج بشباك نظيفة في 21 مباراة بالدوري الإسباني من أصل 28 مباراة شارك فيها.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن إنجاز آخر يقترب تير شتيجن من تحقيقه، بعدما شارك بالفعل في 28 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، فإن الألماني حقق بالفعل الحد الأدنى من الحصة اللازمة للفوز بجائزة "زامورا" لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني.

وهذا يعني أنه إذا قرر تشافي عدم إشراك حارسه مرة أخرى، وهو الأمر المستبعد، فإنه سيترك الجائزة للحارس الذي شارك في عدد أكبر من المباريات وتلقى عددًا أقل من الأهداف، وهو في هذا الحالة حسابيًا السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الذي تلقى 20 هدفًا، بزيادة قدرها 11 هدفًا عن الألماني.

المنافسة على جائزة زامورا هذا الموسم تبدو محسومة مبكرًا، مع خط دفاع برشلونة المثالي وتصديات تير شتيجن الاستثنائية التي ستمنحه الجائزة في نهاية المطاف.