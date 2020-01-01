ماركينيوس: ليلة مثالية لباريس وهذا ما نحتاجه في المستقبل

الدولي البرازيلي يعد مشجعي باريس سان جيرمان بالأفضل

عبر مدافع باريس سان جيرمان ماركينيوس عن سعادته الغامرة، بعد التأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا على حساب بوروسيا دورتموند.

وفاز الفريق الباريسي على ضيفه الألماني بهدفين مقابل لا شيء في مباراة إياب دور الـ16، التي جرت على ملعب "حديقة الأمراء" في آخر ساعات الأربعاء.

وبعد المباراة قال الدولي البرازيلي لشبكة " RMC" الفرنسية "كانت ليلة مثالية لباريس سان جيرمان، كنا أقوياء من الناحية الذهنية داخل أرض الملعب، وحافظنا على قوتنا، والشيء الأهم أننا سجلنا الهدفين اللذين نحتاجهما، ولم نستقبل أي هدف".

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وأضاف "كان من الجيد الخروج بهذه النتيجة، وهذا ما نحتاجه في المستقبل، وأعتقد أننا بحاجة للحفاظ على هذه العقلية".

وتابع "لقد أظهرنا أننا مؤهلون، وسوف نستفيد من ذلك، وكما قلت، من الضروري الحفاظ على هذه العقلية وتلك الجودة والشخصية".

وعن غياب الجماهير بسبب الخوف من انتشار عدوى كورونا، قال "سمعناهم ورأيناهم قبل المباراة، نعرف أنه من الصعب فقدان شغف كر القدم لأنها تدور حول ذلك (الجماهير)، لهذا السبب نحن هنا، ونلعب من أجل شغفنا وعائلتنا ولهم أيضًا، لأنهم معنا دائمًا".

وتأهل باريس سان جيرمان بفوزه بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بعد السقوط في "سيجنال أيدونا بارك" بهدفين مقابل هدف، لينهي الفريق عقدته مع دور الـ16، بالخروج منه في آخر 3 مشاركات.